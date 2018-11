MN - Lupi: "Prestazione positiva, l'errore dell'arbitro ha condizionato la gara. Conti? L'ho visto bene ma ci vuole tempo"

Alessandro Lupi ha parlato ai cronisti presenti dopo la partita tra Milan e Chievo. Queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "La prestazione è stata positiva. Il Chievo è una buona squadra. Siamo partiti entrambi facendo bel calcio, peccato che abbiamo preso gol sul primo errore. La partita era viva, era bella. L’arbitro purtroppo ha commesso un errore eclatante sul rigore che non c’era e questo ha condizionato il prosieguo. Devo dire che i ragazzi, però, sono stati bravi perché non hanno mai mollato, cercando di tenere il controllo del gioco e creando soluzioni di gioco importanti

Su Conti: “L’ho visto bene, è stato bravo ad attaccare gli spazi nei tempi giusti e a proporsi nei momenti determinanti. Ci vuole tempo, ha grandi prospettive umane e tecniche”

Su Tsadjout: “Tsadjout è un grande attaccante, è un giocatore di ottime prospettive, ci vuole tempo ma se lavora farà un’ottima carriera”

Sui recuperi in vista dell’Atalanta: “E’ molto difficile, ma anche nelle difficoltà bisogna essere in grado di affrontare le partite come l’abbiamo affrontata oggi. Non abbiamo mai mollato anche sotto di due gol e abbiamo schiacciato il Chievo. Dobbiamo partire da qui e cercare di migliorare ancora di più”