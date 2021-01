MN - Maldera: "Il primo posto del Milan è una sorpresa piacevole per tutti. Le prestazioni sono di qualità"

Intervenuto ai microfoni di 'Milannews' Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst rossonero, ha parlato del rendimento del Milan (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA). Queste le sue parole:

Si aspettava il primo posto del Milan in classifica?

"Sinceramente non me lo aspettavo, o almeno non mi aspettavo potesse starci così tanto tempo. Sapevo che poteva fare molto bene, ma il primo posto credo sia una sorpresa positiva per tutti".

I rossoneri sono in vetta con merito?

"Assolutamente sì, non ci sono dubbi su questo. E' la squadra più regolare, è quella che ha avuto più continuità sia di risultati che di prestazioni. L'unica sconfitta è arrivata dopo comunque una prestazione di valore. Il primo posto è assolutamente meritato non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la qualità delle prestazioni fornite finora. Il Milan è una sorpresa, forse anche loro sono sorpresi, ma il campo dice che i rossoneri sono meritatamente in vetta alla Serie A. Nessuno, in questo momento, può avere dubbi sul fatto che il Milan sia primo con merito".