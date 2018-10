MN - Maniero: "Critiche esagerate a Gattuso"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Filippo Maniero ha parlato così delle critiche mosse nelle ultime settimane a Gennaro Gattuso: "Sono state esagerate le critiche a Rino. Prima delle partite con Inter e Betis tutti dicevano che il Milan era la squadra che giocava il miglior calcio. Se poi, come siamo abituati in Italia, alle prime due sconfitte si vuol mettere in discussione tutto, diventa più difficile. Anche Rino sa così che il calcio è sempre stato così. Quando le cose non vanno bene il primo colpevole è sempre l'allenatore. Penso che abbia la stoffa e il carattere per superare questi momenti. L'importante è che ne siano convinti anche i giocatori".