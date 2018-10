MN - Maniero: "Il 4-4-2 del Milan mi ha fatto una buona impressione, il Milan è stato più compatto e quadrato"

Filippo Maniero, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha commentato così il cambio di modulo visto contro la Sampdoria e la vittoria di ieri sera: "Mi ha fatto una buona impressione, perchè sicuramente sono più compatti e quadrati dal punto di vista del posizionamento in campo. Poi il fatto che ci fosse una seconda punta ha liberato degli spazi in più per Higuain, che probabilmente si trova meglio con questo sistema di gioco. E sicuramente una soluzione da rivedere, una partita non basta per dare dei giudizi. In campo ci vanno sempre i giocatori e sono loro a determinare il tutto".