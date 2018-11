MN - Marino su Lazio-Milan: "Biancocelesti favoriti, ma non mi stupirei di un colpo gobbo dei rossoneri all'Olimpico"

Intervistato da Milannews.it, Pierpaolo Marino, ex dirigente, tra le altre, di Atalanta e Napoli, ha parlato così di Lazio-Milan di domenica sera: "Mi aspetto una gara aperta a qualsiasi risultato. Nonostante l'emergenza, dovuta soprattutto alle tante assenze per infortunio in difesa, sono convinto che il Milan darà filo da torcere alla Lazio. Sulla carta i biancocelesti sono favoriti, anche per il fatto che giocano in casa, ma non mi stupirei di un colpo gobbo dei rossoneri all'Olimpico. Se il Milan saprà fronteggiare l'emergenza infortuni, ha la qualità per fare risultato a Roma".