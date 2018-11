MN - Marino sul mercato rossonero: "Paquetà rinforzo per il centrocampo, ma a gennaio la priorità è la difesa"

Pierpaolo Marino, ex dirigente, tra le altre, di Atalanta e Napoli, ha commentato così a Milannews.it il mercato di gennaio del Milan per rinforzare il centrocampo: "Dipende dal modulo che intenderà utilizzare Gattuso, cioè se vorrà continuare con il 4-4-2 oppure tornare ad un centrocampo a tre in un 3-5-2 o in un 4-3-3. Al Milan arriverà Paquetà che è un rinforzo importante per il centrocampo rossonero, ma penso che a gennaio, a causa degli infortuni, le priorità siano in difesa".