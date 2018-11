MN - Mauri: "Contento di aver giocato, il MIster sa che sono sempre pronto"

Josè Mauri ha parlato in mix zone, queste le parole raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Il Dudelange è una squadra non famosa e importante ma ha calciatori importanti. Non è detto che debba finire 5-0 il primo tempo. Loro sanno metterti in difficoltà, ci hanno segnato appena abbiamo mollato. Sono contento di aver giocato, di essere entrato su un risultato negativo e poi di aver vinto. Bakayoko mi ha detto che sta bene. Giocare per la sfortuna dei compagni non è bello ma il Mister sa che sono sempre pronto. Ho il contratto fino a giugno, sono pagato per allenarmi e per farmi trovare sempre pronto. Il modo in cui sono entrato è l’unico per ritagliarsi spazio. È il campo che parla, è il mio unico modo di farmi vedere. Gattuso? Secondo me è peggio di quando era in campo, prima correva ora parla solo. Ha fatto la storia del calcio italiano e del Milan, è una motivazione enorme farsi sgridare da lui, è bello”.