MN - Musacchio: "Molto importante che Piatek si sia sbloccato. I cori razzisti? Incredibile..."

Mateo Musacchio è stato intervistato da MilanNews.it dalla mix zone del Bentegodi:

Sul successo in vista del derby: "E' una partita bellissima, era importantissimo arrivare con questi tre punti".

Su Piatek che si è sbloccato: "E' molto importante, gli attaccanti hanno bisogno del gol".

"Sono due allenatori diversi, ora stiamo lavorando con Giampaolo, sappiamo di dover migliorare tanto".

Sulla tenuta difensiva: "E' un lavoro di tutta la squadra, comincia prima dagli attaccanti".

Sugli ululati razzisti: "E' incredibile, non si capisce perché ancora c'è gente che fa queste cose".

Sulle formazioni tipo in cui non veniva schierato titolare: "Chi non lo immagina? Io lo immagino sempre".