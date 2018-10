MN - Onofri: "Milan-Genoa? I rossoneri dovranno stare attenti all'aggressività e alle ripartenze veloci dei rossoblù"

In vista della gara di questa sera tra Milan e Genoa, Claudio Onofri, ex giocatore del Genoa e attualmente commentatore di Sky, ha dichiarato a Milannews.it: "Mi aspetto una partita difficile per entrambe le squadre. Il Genoa si trova di fronte una squadra rinata dopo la vittoria contro la Sampdoria, che gioca in casa e contro cui non è mai facile giocare. Mi aspetto però che anche il Genoa possa mettere in difficoltà il Milan, soprattutto se Juric riscuirà a dare grande aggressività e ripartenze veloci alla sua squadra. Il problema dei rossoblù è che non hanno ancora la giusta continuità: contro l'Udinese, per esempio, hanno fatto molto bene nel primo tempo, ma nella ripresa sono quasi spariti dal campo. Se aumenterà il minutaggio dell'aggressività, allora il Milan potrebbe avere qualche difficoltà, anche se va detto che spesso le partite vengono decise da alcuni episodi. Mi aspetto una partita viva e vivace. Sono due squadre in crescita e quindi mi aspetto una bella partita".