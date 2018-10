MN - Onofri su Suso: "Con uno con il suo sinistro avere due attaccanti in area è un grande vantaggio per il Milan"

Intervistato da Milannews.it, Claudio Onofri ha rilasciato queste parole su Suso, che nel 4-4-2 dovrà adattarsi al nuovo ruolo di esterno di centrocampo: "Se avrà difficoltà ad adattarsi? Per me no. Anche perchè va detto che con due uomini in area di rigore avere uno come Suso che rientra e crossa con il suo mancino è un grande vantaggio per il Milan. Prima c'era solo Higuain e Calhanoglu si inseriva poco in area, mentre ora i due centravanti si possono dividere l'area di rigore. Se il Milan migliora la fase difensiva, le due punte sono un arricchimento molto importante per l'attacco milanista".