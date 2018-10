MN - Onofri sul 4-4-2: "Rispetto al 4-3-3 permette di utilizzare insieme Higuain e Cutrone e questo non è poco"

Claudio Onofri, ex giocatore del Genoa e attualmente commentatore di Sky, ha commentato così a Milannews.it il passaggio al 4-4-2: "Rispetto al 4-3-3 permette di utilizzare insieme Higuain e Cutrone e questo non è poco. A me il modulo precedente sembrava quello più adatto alle caratteristiche della rosa del Milan, ma era penalizzante perchè non potevi schierare due punte come Cutrone ed Higuain. Il passaggio al 4-4-2 ha funzionato finora, come ha dimostrato per esempio l'ottima combinazione tra i due centravanti rossoneri contro la Sampdoria in occasione del gol del Pipita. Sono complementari tra di loro e sono un costante pericolo per le difese avversarie. C'è stata un'evoluzione, ma devo dire che il Milan giocava bene anche con il 4-3-3".