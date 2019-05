MN - Ordine: "La gara di Firenze è fondamentale, quindi farei giocare Bakayoko"

Durante la trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del momento dei rossoneri:

Sugli errori arbitrali: "I tanti gialli e i rossi mettono in evidenza il grande nervosismo che c'è nel gruppo. Ci sono stati comunque errori clamorosi, come quello di Torino e poi quello in casa della Roma".

Su De Zerbi: "Se il Milan avrà la possibilità di prendere un allenatore top come Sarri e Conte, lo farà. Se così non dovesse essere, il Milan deve prendere un tecnico che faccia giocare bene la squadra. Se il club vuole fare una trovata come ai tempi fece Berlusconi con Sacchi, il nome potrebbe essere De Zerbi. Questa è la mia provocazione".

Su Di Francesco: "Ha più esperienza e partite di Serie A alle spalle di De Zerbi. E' un profilo che potrebbe piacere al Milan. Anche il nome di Giampaolo è stato accostato ai rossoneri, ma se vai a vedere la sua carriera ha sempre chiuso male le stagioni".

Sul momento del Milan: "La gara di Firenze è fondamentale e quindi, anche se ci sono ancora scorie tra Gattuso e Bakayoko, secondo me il francese dovrebbe giocare".