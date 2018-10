MN - Paganini: "Gattuso ha capito come valorizzare Higuain"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha commentato l’avvio di stagione del Milan, soffermandosi sulla figura di Gennaro Gattuso: “Bisogna dare merito a Gattuso di avere fatto quadrato perché non è stato neanche facile per lui convivere con una situazione di incertezza. Dopo i primi risultati altalenanti già si parlava di Conte. Quando hai lo spettro di un allenatore di questo calibro sopra la testa, si può perdere il lume. Gattuso è stato bravo, ha tenuto botta, è riuscito a dare, secondo me, forza e anche consapevolezza dei propri mezzi alla squadra. Soprattutto, ha capito valorizzare Higuain come avveniva nel Napoli. Di fatto, il Milan, con Suso e con Calhangolu che si aspetta si alzi il livello delle partite, e anche con Cutrone quando è entrato, hanno assistito in maniera forte Higuain e i risultati si sono visti”