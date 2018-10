MN - Paganini: "Mi aspetto un bel derby: una vittoria darebbe una spinta importante sia in campionato che in Europa"

Paolo Paganini, giornalista di RaiSport, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato anche del derby: “Mi aspetto bel derby sicuramente. L’Inter è in un momento positivo, come il Milan. Credo possa essere una partita non fondamentale ma molto importante per entrambe perché qualora una delle due vincesse è chiaro che avrebbe una spinta molto forte per andare avanti sia in campionato che nelle competizioni europee”