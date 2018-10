MN - Paganini: "Ritorno di Ibra destabilizzante? Assolutamente no, può solo giovare al Milan"

Tiene banco in casa rossonera nelle ultime settimane la possibilità di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic. A tal proposito, MilanNews.it ha intervistato il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini che ha parlato così riguardo al rischio che lo svedese possa destabilizzare lo spogliatoio milanista: “Credo che un ritorno di Ibra al Milan possa solo giovare. Lui è un trascinatore. Secondo me il Milan che, a mio modo di vedere, ha bisogno di una punta perché Cutrone è bravo, Higuain sta dimostrando tutto il suo valore, però indubbiamente manca ancora qualcosa. Il Milan, soprattutto se a dicembre occuperà una posizione importante in classifica, credo che con l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe fare un salto di qualità sotto ogni punto di vista. Si alzerebbe il livello e non credo proprio che lo svedese possa destabilizzare. Anzi, secondo me è un trascinatore e farebbe anche maturare giocatori tipo Cutrone e gli altri giovani”.