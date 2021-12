MN - Passerini su Empoli-Milan: "Ci sono stati segnali di ripresa evidenti"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sl match tra Empoli e Milan: "Ci sono segnali di ripresa evidenti, ma metto davanti a tutto il risultato: al Milan serviva vincere contava la vittoria; era fondamentale mettere un punto alla fase nera di novembre e dicembre. Questa vittoria, psicologicamente e per la classifica, cambia moltissimo. In più ho visto un Milan capace di vincere su un campo difficile, contro una squadra che gioca bene e a testa libera; il risultato dice che i rossoneri hanno completato la loro missione".