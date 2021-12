MN - Passserini su Kessie trequartista: "A me è piaciuto molto, al Milan è mancato uno così"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sull'opzione Kessie trequartista: "A me è piaciuto molto. A Kessie era già capitato di muoversi in quella posizione, soprattutto a gara in corso, dove può sfruttare la sua fisicità. Al Milan è un po' mancato questo: Kessie ha l'abilità di far valere la sua fisicità più vicino alla porta, disturbando anche il play avversario e rubando diversi palloni. Credo che Pioli potrebbe cristallizzarlo come vice Diaz; il 10 è un giocatore che si deve ritrovare, ma ha dei limiti fisici innegabili e in certi tipi di partite - per esempio in Champions - uno come Kessie, che porta tutti i suoi kili e il suo agonismo davanti, non è male per niente. Ed è anche un modo per trovare posto ai tre centrocampisti top della rosa. Pioli non ha i paraocchi, fa della sperimentazione, in un modulo fisso come il 4-2-3-1, il suo punto di forza".