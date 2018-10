MN - Pellegatti su Paquetà: "Lo ha scelto Leonardo, questa è già una garanzia"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha commentato così l'acquisto di Lucas Paquetà: "Mi sembra che si stia correndo troppo. Già ci si preoccupa se è come Gabigol, già ci si preoccupa di tutti i particolari. Mi fido di Leonardo e per quanto riguarda la preparazione è un calciatore che verrà utile soprattutto tra gennaio e febbraio quando il Milan, speriamo, sarà impegnato in surplus di lavoro con l’Europa League e quindi è un calciatore in più che arriverà per rinforzare il Milan. Non viene a sostituire dei ragazzini di diciotto anni ma è un’alternativa a dei Nazionali del Milan. Leonardo ha scelto Paquetà, e questa è già una garanzia. Si parla di paragoni con giocatori giovani brasiliani che hanno floppato in Italia ma Leo ha Pato, Thiago Silva e Kakà come biglietto da visita. Si parla se Paquetà possa essere stanco o meno ma calma, il Milan prende un grande calciatore. Perché non si parlava della possibile stanchezza di Beckham: è arrivato, si è trovato in grande condizione e ha debuttato dalla prima partita del Milan a Roma”