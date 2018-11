MN - Pulici: "Higuain ha avuto un raptus perchè sente il peso della maglia e la partita contro la Juve"

Paolo Pulici ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a margine della presentazione di un libro scritto da Gigi Radice, suo ex allenatore al Torino. L'ex attaccante granata ha risposto così alla domanda se la reazione di Gonzalo Higuain in Milan-Juve fosse dovuta al peso della maglia del Milan o ad un semplice momento di raptus: "Probabilmente son state le due cose messe assieme, perchè certi comportamenti non sono accettabili da nessuno. Noi se avessimo fatto una cosa del genere, le società ti avrebbero messo nelle condizioni di soffrire di più. I calciatori sono da esempio per i bambini e devono imparare a non avere queste reazioni".