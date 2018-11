MN - Repice: "Curioso di vedere il Milan senza Biglia"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, Francesco Repice ha parlato così del momento della squadra rossonera, funestata da diversi infortuni: “La cosa che mi incuriosisce è vedere la squadra senza Biglia. Lui in mezzo al campo è veramente quello che dà corpo al Milan. Una cosa che ancora non ho capito è perché Calabria ancora non sia stato convocato a Coverciano. Queste sono le due cose che mi incuriosiscono maggiormente. La prima è vedere il Milan senza Biglia, come reagirà, come sarà in campo, se Montolivo risponderà alla chiamata del tecnico, è un grande professionista. Bakayoko comincia a giocare sui suoi standard, se cresce fisicamente è difficilmente controllabile. Calabria mi sembra tra i giovani il migliore interprete del ruolo di terzino, non capisco perché non venga convocato”