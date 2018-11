MN - Sala: "Buona prestazione di tutti, dobbiamo migliorare e non subire gol nel finale. Contento per il gol"

Alessandro Sala ha parlato ai cronisti presenti alo stadio Ossola di Varese dopo la partita persa contro l’Inter. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “C’è stata la prestazione, è stata una buona partita di tutti. Dobbiamo migliorare perché subire gol nel finale fa male. Avremmo dovuto sfruttare le occasioni e non dare spazio a loro che sono una buona squadra. Personalmente, non penso che l’essere più giovani conti tanto, basta mettere lo spirito di sacrificio e l’età non conta in questo campionato. Nel primo tempo attaccavo spesso il primo palo, nel secondo sono andato sul secondo e il gol è arrivato così. Sono contento di questo primo gol stagionale e spero di farne altri”.