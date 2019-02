MN - Scaroni: "Forse è più facile costruire un impianto nuovo che ristrutturare San Siro"

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato così del progetto stadio in conferenza stampa durante l'evento con lo sponsor Beretta: "Noi non abbiamo presentato un progetto, ma la progettualità complessiva che ci attendiamo. Non ci sarà solo lo stadio, ma anche altre situazioni. Abbiamo presentato una proposta complessiva. Le due ipotesi sono la costruzione di uno stadio nuovo e l'ammodernamento San Siro. Ogni ipotesi ha pregi e difetti, ma il nostro obiettivo è quello di dare uno stadio di grande livello a Milano, che faccia di Milano la capitale del calcio. Forse costruendo un nuovo sarebbe potrebbe essere più facile, ma ci sono anche ristrutturazioni di livello come per esempio lo stadio di Anfield. Nei prossimi mesi ne sapremo di più".