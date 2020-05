MN - Serafini: "Continuerei a puntare su Paquetà, accende San Siro"

Intervenuto in esclcusiva ai microfoni di MilanNews.it, Luca Serafini ha parlato della situazione Paquetà (Qui l'intervista completa): "“Paquetà è un giocatore che accende San Siro, quindi il tifoso si interroga sulle sue capacità ma non l’ha scaricato come magari era successo con Suso e Piatek. Sembra più un argentino che un brasiliano per quanto si impegna. Ha classe, si impegna molto e si allena bene. Non dimentichiamoci che appena arrivato, nella scorsa stagione, ha dato una scossa alla squadra allenata da Gattuso. Ovviamente ha ancora tantissimo su cui migliorare ed è normale che un giovane possa avere un momento no nell’arco di una stagione, come magari potrà succedere a Theo, ma Paquetá è un nome su cui continuerei a puntare, può essere un giocatore importante".