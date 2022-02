MN - Serafini: "Mercato Milan deludente, ma credo fermamente nel progetto"

Luca Serafini, noto giornalista e tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (ASCOLTA QUI il PODCAST) infondendo speranza al mondo rossonero: "Sicuramente il mercato di gennaio del Milan è stato deludente, ma continuo a credere fermamente nel progetto che, secondo me, è certificato dalla presenza di Paolo Maldini, che proseguirà in estate con l'inserimento di giocatori funzionali a quello che il club ha in testa e che continueranno a mantenere il Milan in alto i classifica".