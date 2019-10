MN - Serena su Suso e Biglia: "Una panchina a volte non guasta"

Aldo Serena, intervistato dalla redazione di MilanNews.It, ha detto la sua sui giocatori rossoneri che in questo periodo non stanno performando al meglio, in particolare Suso e Biglia. Ecco le sue dichiarazioni:

Tanti giocatori sono ruotati in questi anni, ma Suso è sempre rimasto titolare fisso di questa squadra. Ora che sta attraversando un momento di difficoltà, che dura da diverse settimane, lasciarlo in panchina può essere un modo per provare a recuperarlo?

"Se l'allenatore non lo vedesse in condizione può anche lasciarlo in panchina per una partita o due. Per dare una sterzata, a volte, una seduta in panchina non guasta. Magari si arrabbia, anche con l'allenatore, e gli viene un moto d'orgoglio che può portare dei benefici a livello personale come prestazioni e, di conseguenza, alla squadra".

Biglia è apparso in difficoltà con la Roma: quella contro la SPAL può essere la partita giusta per rivedere Bennacer al suo posto?

"Sì, me lo aspetto. Ieri Bennacer ha avuto poco tempo a disposizione ed è entrato in un momento difficile della partita. La prestazione di Biglia è stata molto negativa contro la Roma. Non puoi affidarti, secondo me, alla prossima gara che devi vincere assolutamente all'argentino. Devi affidarti a giocatori che abbiano gamba e temperamento e che siano un po' più propositivi".