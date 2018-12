MN - Taibi: "Attento Milan, il Torino a San Siro vorrà fare risultato"

Massimo Taibi, ex portiere di Milan e Torino, ha parlato così, in esclusiva a MilanNews.it, della formazione granata: "Il Torino si presenterà a San Siro con la voglia di fare risultato, sono una buona squadra. In trasferta i Granata hanno sempre fatto discretamente bene, se non bene. Evidentemente, il Torino ha delle caratteristiche che gli permettono di sopperire in trasferta alle proprie mancanze, è una squadra che gioca di rimessa e fuori casa riesce ad esprimere meglio il proprio gioco”