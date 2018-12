MN - Taibi: "Donnarumma ragazzo straordinario e legato al Milan: ha grandissime prospettive e ha già dimostrato di essere un grandissimo portiere"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Massimo Taibi ha parlato così di Donnarumma: "Donnarumma è un portiere che non ha neanche vent’anni. È del 1999, e questo non dobbiamo dimenticarcelo. È un portiere di grandissima prospettiva e ha già dimostrato di essere un grandissimo portiere. È chiaro, poi, che come tutti i grandi portieri ha attraversato momenti non felici ma lui come attenuante ha l’estate turbolenta che ha attraversato e che non lo ha aiutato affatto. Questo ha fatto sì che i tifosi lo prendessero di mira ma non dimentichiamoci che ha 19 anni, che è un ragazzo straordinario e che è molto legato al Milan. Adesso, da un po’ di tempo, sta giocando da Donnarumma”