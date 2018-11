MN - Zapata: "Dopo un momento difficile abbiamo reagito, dobbiamo continuare su questa strada"

Intervistato da Milannews.it dopo la vittoria contro l'Udinese, Cristian Zapata ha dichiarato:

Sulla vittoria: "Quando si vince siamo tutti più felici. Abbiamo messo in campo grande grinta, meritiamo di stare in alto. Si è visto un Milan solido anche in fase difensiva e non abbiamo preso gol. Questo è un campo difficile, questa vittoria ci dà qualcosa in più per il futuro".

Sul momento: "Dopo un momento difficile, abbiamo reagito e abbiamo ottenuto tre vittorie. Dobbiamo continuare su questa strada".

Sul Betis: "Partita importantissima, dobbiamo andare là e portare a casa i tre punti".

Sull'infortunio di Higuain: "Abbiamo lottato e giocato insieme sia con che senza Higuain. Per noi è molto importante, così come è fondamentale che tutti diano il massimo in campo".