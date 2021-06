MN - Zapelloni: "Donnarumma e Calhanoglu? Contento che il Milan abbia risposto a muso duro"

Il giornalista Umberto Zapelloni ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso sui casi Donnarumma e Calhanoglu: "Premesso che sui rinnovi poteva anche farsi qualcosa prima, ma il Milan ha messo dei paletti e bisognava rispettarli, considerando, tra l'altro, che il club offriva uno stipendio importante a Donnarumma. È stato davvero un bruttissimo episodio, ci sono rimasto male per Donnarumma; poteva decidere con la sua testa: si è sempre professato tifoso rossonero sin da bambino e sarebbe potuto diventare il Maldini del nuovo millennio... Sono molto deluso dal punto di vista umano: perché si è prestato al giochino di Raiola e non ha alzato la voce? Non ci saranno gli stadi vuoti l'anno prossimo, mi dispiace per Gigio, ma alla fine ha scelto lui di andarsene.Calhanoglu è un buon giocatore, ma in più di un'occasione ha dimostrato di non essere un ottimo giocatore e il Milan gli propone uno stipendio da buon giocatore. Non ha la capacità di trascinare il Milan, da fuoriclasse che prende la squadra tra le mani e la porta, vedi la partita col Cagliari, in Champions. Lui è cresciuto, ma non ha fatto il salto di qualità caratteriale.

Come valuta l'atteggiamento della società rossonera con i casi Donnarumma e Calhanoglu?

Mi è piaciuto l'atteggiamento del Milan nei confronti dei procuratori: 'Basta con questi ricatti'. I procuratori sono gli unici a non aver capito come sta girando il mondo ed il calcio in questo momento. Sono contento che qualcuno come il Milan abbia cominciato a rispondere a modo duro...