Moggi: "A gennaio ci saranno tante operazioni in stile Milan. Niente acquisti roboanti"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' Luciano Moggi ha parlato del mercato di gennaio per le società di Serie A. Queste le sue parole: “Dovremmo aspettarci le società piene di soldi. Invece sì pensa ai prestiti. E ad operazioni in stile Milan con gente come Meite che andrà in panchina. Niente acquisti roboanti. Le società non possono muoversi. Poi in estate sarà un’altra storia”.