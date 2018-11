Morace a Sky: "Scudetto femminile? Siamo prime ma non ne parlo. Sul Milan di Gattuso..."

Carolina Morace, coach del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Il Milan è primo ma non voglio rispondere a domande su Scudetto femminile, anzi. Juventus e Fiorentina hanno qualcosa in più, noi siamo al primo anno in massima serie e dobbiamo continuare a stare con i piedi per terra. Siamo la rivelazione del campionato, ora tutte ci aspetteranno con una certa determinazione".

Consigli a Gattuso per Milan-Juventus: "Assolutamente no, il mister non ha bisogno di consigli. Anche nel calcio maschile, è la Juve la squadra da battere. Soprattutto dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Il Milan ha fatto la sua partita ed è vicino a trovare la sua quadratura".