Morace: "Bene il gioco, ma serve più cinismo. Il big match contro la Juve..."

Al termine di Hellas Verona Women-Milan 0-1, Coach Carolina Morace ha rilasciato queste dichiarazioni ad acmilan.com:

LA PARTITA

"Abbiamo giocato bene, l'approccio è stato quello giusto. Fino a quando il campo ce l'ha consentito abbiamo costruito discrete trame, così come avevamo preparato. Invece quando il campo ha iniziato ad allagarsi abbiamo dovuto rivedere tutti i piani: questa è una squadra abitutata a giocare, ma in queste condizioni c'era solo da calciare la palla in avanti e correre".

L'ATTACCO

"Creiamo sempre tanto, ma dobbiamo essere più cinici sottoporta. Dobbiamo imparare a metterla dentro, perché contro le grandi squadre non ti capitano dieci occasioni: te ne capita mezza e devi essere in grado di segnare".

VERSO LA JUVE

"Non cambierò nulla del mio atteggiamento, prepareremo la partita dal primo giorno della settimana in base ai nostri movimenti e a quello che vogliamo fare. In fase difensiva è chiaro che ci adatteremo un po' a quelli che sono i flussi di gioco della Juve".