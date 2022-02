Moratti sul derby: "Il Milan ha approfittato del calo di ritmo dell'Inter"

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato al Corriere dello Sport. Ecco alcune dichiarazioni: “L’Inter ha buttato via il derby in un modo che proprio non mi aspettavo, soprattutto alla luce di come si era messo l’incontro. Mi ha sorpreso il calo di ritmo che la squadra ha avuto dopo 65-70 minuti e il Milan ne ha approfittato. I derby sono pericolosi per le squadre in vantaggio e stavolta la lezione è toccata a noi. Una sconfitta così può insegnare, ora però bisogna tornare subito a vincere perché in questo febbraio di gare toste ce ne sono diverse”.