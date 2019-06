Morientes rivela: "In passato ho avuto contatti con Roma, Inter e Milan"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'ex attaccante del Real Madrid, Fernando Morientes, presente a Milano per la conferenza stampa di presentazione della partita tra Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends che si svolgerà il prossimo 6 luglio a Cesena, ha rivelato di essere stato in passato vicino al trasferimento in Italia: "Ho avuto questa opportunità, ma alla fine non sono arrivato. Ci sono stati contatti con Roma, Inter e Milan".