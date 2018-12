Morte Radice, Abbiati: "Ho un bel ricordo del mister"

Come riporta Tuttosport, Gigi Radice è stato l’allenatore che ha portato il Monza per l’ultima volta in Serie B. In quella squadra c’era anche Christian Abbiati: "Ho un bellissimo ricordo del mister - ha dichiarato l’ex portiere del Milan - dopo il suo arrivo, abbiamo fatto una grande cavalcata nel campionato 1996-97 arrivando quinti in classifica e poi vincendo i playoff che ci portarono in Serie B. È stato il mio primo trofeo. E poi mi viene in mente un episodio molto carino: ai aveva portato con il pulmino a fare il giro dell’Autodromo di Monza. Sono vicino alla sua famiglia".