Musacchio a DAZN: "Serviva una grande difesa per trovare il punto. Piatek e Paquetá? Giocatori forti"

Al termine di Milan-Napoli, uno dei migliori in campo come Mateo Musacchio ha parlato al microfono di Tommaso Turci inviato di DAZN: "Loro sono fortissimi, serviva una difesa perfetta per portare a casa un punto. Abbiamo fatto un buona gara. È importante a livello difensivo tenere la porta imbattuta. I nuovi acquisti sono forti, lo è Lucas e Piatek ha dimostrato al Genoa di essere un grande attaccante. La Coppa Italia? Ora pensiamo a riposarci e poi la prepareremo".