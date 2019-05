Musacchio a MTV: "La Champions è bellissima, diamo tutto per raggiungerla. Caldara? Grande difensore, lo aspettiamo"

Ai microfoni di Milan TV, queste le parole di Mateo Musacchio verso Fiorentina-Milan: "Sapevamo fossero tre punti fondamentali per noi contro il Bologna, tanto per la classifica quanto mentalmente. Questa vittoria con il Bologna porta forza per affrontare la trasferta di Firenze. Andremo là per vincere, per prenderci i tre punti che sono fondamentali per noi. Loro sono in un momento complicato ma hanno qualità e grandi giocatori, serve la massima attenzione".

Come si affronta la Fiorentina? "Dobbiamo fare il nostro dovere, non sono al massimo ma hanno grandi giocatori e giovani di qualità. Servirà il 100%. Per fare risultati serve la difesa, tutto si basa sulla solidità difensiva. Ultimamente non siamo andati alla grande dietro, ma c'è la voglia di tornare compatti e chiusi come qualche mese fa quando subivamo poco".

Il rapporto con Gattuso: "Stiamo lavorando come sempre, tutti con grande passione e professionalità. La testa di tutti è alla partita di sabato, nient'altro, abbiamo solo la Fiorentina nella testa e solo al triplice fischio sposteremo l'attenzione su altro. Mi ripeto, ci servono i tre punti".

La corsa Champions: "Dobbiamo fare tutto il possibile nelle prossime giornate per raggiungerla perché quella competizione è bellissima, dobbiamo dare tutti qualcosa in più".

La spinta di San Siro: "Sono sempre con noi, anche nei momenti complicati e decisivi. Contro il Bologna sono stati incredibili, dal campo abbiamo bisogno di loro e di questo supporto".

L'infortunio di Caldara: "È un ragazzo bravissimo e un grandissimo calciatore, abbiamo bisogno di lui perché è importantissimo per la squadra. Ora deve stare tranquillo, recuperare bene e tornare in forma".