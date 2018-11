Musacchio a MTV: "Stiamo facendo bene ma risultati ancora non al top"

Mateo Musacchio, difensore del Milan, è tornato a parlare ai microfoni della tv ufficiale del momento della sua squadra: "L'unione del gruppo è evidente, quest'anno io sto giocando tanto e sono felice, ma devo continuare a lavorare. Il modulo? Non è quello che conta, ma la mentalità, la squadra deve essere concentrata. Biglia? E' un giocatore importantissimo per noi ma ne abbiamo altri, Baka ha fatto bene contro il Genoa. Stiamo facendo un buon lavoro ma i risultati non sono ancora al top, il successo col Genoa ci dà fiducia in vista della prossima partita".