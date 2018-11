Musacchio a Sky: "Stiamo bene nonostante le assenze, in casa del Betis non è mai facile"

Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Betis Siviglia-Milan: "Oggi è una partita importantissima per noi. Dobbiamo vincere per avere una buona posizione in classifica. Stiamo bene, abbiamo tanti giocatori che non possono giocare, ma stiamo bene. Betis? E' una grande squadra, qua a casa loro non è mai facile. Noi vogliamo vincere e abbiamo questa mentalità. Milan-Juve? Non ci pensiamo ora".