Mussi a MTV: "Al Milan sono arrivate persone serie che possono portare grandi successi. Contro il Parma serve concentrazione"

Roberto Mussi è stato intervistato da Milan Tv nel prepartita di Milan-Parma: “Milan e Parma sono state squadre importanti per me, a Parma ho iniziato e al Milan sono arrivato al top. Di ricordi ne ha tanti e molto belli. Il Milan di Sacchi e del primo Berlusconi è inimitabile e irraggiungibile. Il Milan di oggi sta facendo grandi cose, una buona programmazione e sono entrate persone serie che possono portare grandi successi. Il Parma si sta rivelando un’ottima squadra, il Milan dovrà stare attento anche per la formazione è rimaneggiata. I rossoneri dovranno essere concentrati dall’inizio alla fine e stare attenti a Gervinho. Abate? E’ capitato anche a me di giocare da centrale, è un ragazzo intelligente con qualità tecniche e tattiche, penso possa fare bene”