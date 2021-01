N. Amoruso: "Il Milan merita il primo posto in classifica"

Nicola Amoruso, ex attaccante, ha parlato così a tuttojuve.com del match di questa sera tra Milan e Juventus: "Il Milan è al massimo della forma mentale e fisica, la Juventus sta rincorrendo il primo posto e ha bisogno di riscatto. Sappiamo che nei momenti difficili la Juve tira fuori sempre quel qualcosa in più, lo dice la storia. Per me può essere la partita della svolta. Dove si risolverà la partita? Sono due squadre che si affronteranno a viso aperto, il Milan sta giocando un calcio stellare e merita la posizione che occupa in classifica. La Juventus è più focalizzata sulle giocate dei grandi campioni, non ha ancora trovato quella giusta alchimia che tutti ci aspettiamo. Sicuramente chi potrà risolvere la partita è Ronaldo, a differenza dei rossoneri in cui ognuno che scende in campo può fare la differenza. Gioca da più squadra".