Napoli, Manolas: "Roma e Milan sono forti, ma al momento sono un attimo indietro"

Ai microfoni di Sky, Kostas Manolas, nuovo difensore del Napoli, ha commentato così il prossimo campionato di Serie A: "La Juventus resta la favorita. Ha vinto otto scudetti di fila, ma noi aspettiamo la fine del mercato perché come ha detto il presidente faremo ancora un colpo. Vedremo chi sarà, poi sarà il campo a parlare. L'Inter sta facendo una grande squadra, ha comprato giocatori bravi come Sensi, Lukaku e Godin. Poi non dimentichiamo Roma e Milan, che sono squadre forti ma forse al momento un attimo indietro. Si stanno rinforzando anche le piccole: penso al Genoa e al Cagliari, per esempio. Sarà un campionato molto difficile e si deciderà all'ultima giornata".