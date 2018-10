Nash: "Ibra, un ritorno al Milan ti farà bene. In rossonero avrebbe impatto enorme"

Steve Nash, hall of famer del basket e due volte MVP della NBA, ha parlato della sua grande passione per il calcio in questi giorni vissuti in Italia. Questo, nello specifico, un passaggio sul possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "È stato fantastico in questa stagione, i Galaxy faticano ma lui ha fatto la differenza. Credo che abbia segnato qualcosa come 22 gol e 9 assist in 24 partite, è stato incredibile. Ha dimostrato a tutti di essere un giocatore di assoluta classe a livello mondiale. Se dovesse tornare al Milan sarebbe ancora in grado di fare la differenza, anche se ci mancherebbe molto in MLS. Dovesse ancora avere voglia di giocare in Europa, il trasferimento in rossonero sarebbe positivo per lui. Avrebbe un impatto enorme".