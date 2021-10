Nervo su Bologna-Milan: "Tanti assenti, ma la rosa rossonera è competitiva"

Carlo Nervo, ex giocatore del Bologna, ha parlato così a tuttomercatoweb.com del match tra i rossoblù e il Milan. "Vedendo la formazione di Mihajlovic in questo periodo penso che sarà dura per i rossoneri. Sta giocando bene e c'è lo spirito giusto. Quanto al Milan è vero che ha parecchi giocatori out ma i cambi ci sono, hanno una rosa competitiva. Al di là questo, ripeto, penso che il Bologna possa far bene. Tatticamente che partita sarà?

A viso aperto. Il Bologna non è rinunciatario. Per i rossoblù poi servirà anche un po' di fortuna".