Nesta: "Faccio il tifo per Gattuso, Maldini deve stare al Milan"

Alessandro Nesta, ex rossonero ed attuale tecnico del Perugia, è stato intervistato da DAZN e ha parlato del nuovo corso rossonero: "Rino non può stare senza calcio. Durante la sua esperienza in panchina ha avuto dei problemi a causa di fallimenti e problemi societari ma ora è al Milan, nel posto giusto, e la sua squadra gioca bene. Io faccio il tifo per Rino, sempre. Maldini? L'ho sentito. Paolo deve stare al Milan. E' stato troppo tempo fuori dal club. Lui Gattuso e Leo sanno come si sta al Milan: bisogna avere un comportamento da Milan. Negli ultimi anni la cosa si è persa, ma la storia è lì a ricordarlo".