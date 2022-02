Nibali: "Ho ancora negli occhi la finale di Manchester. Giocatore rossonero del cuore? Gattuso"

Intervistato da Il Giornale, Vincenzo Nibali, noto ciclista e grande tifoso rossonero, ha raccontato: "Se c'è un Milan che mi è rimasto nel cuore? Quello di Sacchi e degli olandesi lo ricordo poco, perché ero davvero piccolo essendo nato nell'84. Ho negli occhi la finale di Champions a Manchester contro la Juventus, finita 3-2 per noi dopo i calci di rigore e Paolo Maldini che ci regala la sesta Champions. Se ho un giocatore del cuore? Gennaro Gattuso. Mi è sempre piaciuto per la sua tenacia, la sua determinazione: incarna lo spirito Milan. L'ho anche conosciuto. Per me è lui il rossonero ideale. Se ci fossero in squadra due come Gattuso, sabato potremmo giocarcela meglio e i cugini non avrebbero scampo".