Nicolato su Tonali: "Saprà ritagliarsi spazio al Milan, è uno che parla poco e pedala tanto"

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Nicolato, attuale ct dell'Italia Under 21, ha parlato così di Sandro Tonali: "Sta attraversando un momento normale, di un ragazzo di grande qualità arrivato in una società prestigiosa, con compagni molto forti: Sandro saprà ritagliarsi spazio, perché è un ragazzo di grande equilibrio, non si fa condizionare, è serio e capisce i momenti sia sul campo che fuori. Si sa adattare ed è uno che parla poco e pedala tanto".