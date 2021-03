Nocerino: "Il Milan sta facendo bene. Ibra è un valore aggiunto"

“Il Milan è stato davanti per tanto, poi ha avuto qualche intoppo che ci può stare. Ma nessuno ad inizio stagione pensava che i rossoneri potessero lottare per lo Scudetto, il lavoro resta comunque fenomenale”. Così a Tuttomercatoweb l’ex centrocampista di - tra le altre - Palermo e Milan.

Oggi la sfida al Milan. Europa League alla portata?

“Il Milan sta facendo bene e la Coppa non va sottovalutata, può dare un titolo e regalare soddisfazioni”.

Ibra è tornato in Nazionale.

“Ibra è sempre meglio averlo che non averlo, è un campione. Un valore aggiunto”.

Ha visto Sanremo? Un Ibra inedito...

“L’ho visto. E Ibra si è messo in discussione in una cosa che non è del suo settore. Non è da tutti fare qualcosa che non è nelle proprie corde: è sinonimo di intelligenza e umiltà. L’ho visto normale, in un ambiente non suo mi è sembrato tranquillo. Tanti hanno guardato Sanremo anche per lui. Poi Amadeus e Fiorello sono due mostri”.

Costruzione dal basso: giusta o sbagliata?

“La costruzione del basso si deve fare quando possibile. Nella tua metà campo se ti vengono a prendere hai un uomo in più, il portiere. Si pensa troppo a questa cosa. C’è stato qualche errore, ma sono più i benefici. Sono favorevole alle cose fatte bene. Ognuno fa quello che crede e pensa sia buono per la propria squadra. È un modo di giocare. Se questi movimenti portano benefici ben vengano. È una strategia, a volte si fa e altre no”.

Il suo ex Palermo arranca e il futuro sembra nebuloso.

“Non deve mollare. La cosa importante è tentare sempre di migliorare. Ovviamente mi dispiace vedere il Palermo in questa situazione. Spero possa riprendersi”.