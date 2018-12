Novellino: "Milan-Torino? Tifo Gattuso. E su Ibra..."

Dopo un inizio di stagione piuttosto difficoltoso, ora Tiemoué Bakayoko sta dimostrando di essere un giocatore importante e sta fornendo prestazioni molto positive. Il francese è arrivato al Milan in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto...

La Primavera del Milan affronterà lunedì il Cagliari nella sfida valida per l'11^ giornata di andata del campionato di categoria: il calcio d'inizio del match, che si giocherà allo stadio Ossola di Varese, è in programma alle 19.

Queste le pagelle di Milan-Parma: G. Donnarumma 6: Inglese gira di testa da pochi metri e lo fa secco. Non ha colpe. Migliorato nettamente nella gestione del pallone con i piedi. Calabria 6,5: spinge tanto sulla sua corsia e deve vedersela con due booster truccati come...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Milan-Torino, i convocati di Gattuso: out Borini

Conti a MTV: "Gattuso persona umile e sa sempre come prenderti. Per noi giocatori è importante. Il Milan è un sogno che si avvera"

SONDAGGIO MN - Riscattereste Bakayoko in estate?

Pallone d'Oro, giallo Modric. Un giornalista votante non esiste

Donnarumma, domani la 100esima gara di fila da 90 minuti in A

Mazzarri, a San Siro per l'autostima

Ceccarini: "Milan, per Cahill c'è l'ok del Chelsea ma resta l'ostacolo ingaggio"

PSG, Al-Khelaifi non molla: pronto rinnovo monstre per Rabiot

Milan, Gattuso non vuole fallire la grande occasione

Milan-Torino, Tuttosport in prima pagina: "Nel nome di Gigi"

Tuttosport - Milan, un mese dopo riecco Higuain: Gattuso lo esorta a non fissarsi sul gol

Tuttosport - Suso vs Iago Falque, sfida tra (quasi) gemelli

CorSera - Milan, il riscatto di Higuain non è scontato

MN - Paquetá: "Sono felice, al Milan per la sua storia"

Lentini: "Non volevo andare al Milan, ma non mi pento"

Pellegatti: "Giorno di rientri a Malpensa, sbarcato anche Bonaventura in stampelle"

Pronti per Milan-Torino? Bakayoko carico: "È il momento"

Milan, stagioni a confronto: 5 punti e 5 gol in più dopo le prime 14 giornate

Lentini: "Non volevo andare al Milan, ma non mi...

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha parlato del match di questa sera tra Milan e Torino: "Sono legato, ovviamente, ai granata. Ma io tifo Gattuso. Ho grande affetto per il Toro. Però sono contento per Gattuso, il Milan sta dimostrando tutto il suo valore. Stasera punto molto su Higuain e Cutrone. Dall’altra parte dico Belotti". Una considerazione anche sul possibile ritorno a Milano di Ibrahimovic: "I giocatori bravi lo sono sempre, anche a trentasette anni. Io vengo dalla scuola di Liedholm. Ibra se ha entusiasmo può davvero essere determinante. Cutrone? Potrebbe trarre beneficio dall’arrivo di Ibrahimovic. Lo svedese lo aiuterebbe, sarebbe un colpo importante. Il Milan ha solo bisogno di recuperare i giocatori che ha. Poi, se arrivasse Ibra, il salto di qualità sarebbe enorme".

No, 35 milioni sono troppi

RISCATTERESTE BAKAYOKO IN ESTATE?

