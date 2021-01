Nuovo San Siro, l’architetto Manica: "Sarebbe davvero epico"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato David Manica, l’architetto americano che lavora insieme a Sportium, la società specializzata in corsa per costruire il nuovo stadio di Inter e Milan: "Sarebbe davvero epico. E spero di far parte anche io della realizzazione di quel progetto. Non deve essere una cattedrale o una galleria perché Milano li ha già. L’Italia è un posto meravigliosamente complicato".